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Убил, накрасил ногти и хранил тело в «святилище»: сын до смерти замучил 75-летнюю мать

В Британии сын убил мать, накрасил ей ногти и хранил ее в алтаре в спальне.

Источник: Комсомольская правда

В Великобритании мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство матери. 42-летний Доминик Уиттон признан виновным в жестоком обращении, приведшем к смерти 75-летней Пепиты Гарсии, и препятствовании погребению, пишет The Telegraph.

По данным следствия, в течение десяти недель до смерти женщина получила не менее 76 переломов, включая множественные травмы ребер, носа, плеча и шеи. Кроме того, он пытался задушить мать, о чём свидетельствует заживший перелом шейной кости. Женщина скончалась в начале декабря 2024 года.

После смерти Уиттон накрасил матери ногти и превратил комнату в «святилище» с благовониями и свечами, чтобы скрыть запах. Тело обнаружили спустя шесть недель.

Мужчину приговорили к пожизненному заключению с правом на условно-досрочное освобождение через 24 года, а также к трем годам дополнительно за препятствие похоронам.

Ранее ужасная трагедия, потрясшая общественность, произошла в США. В штате Миссури 10-летний мальчик застрелил 7-месячную девочку.

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