Убил, накрасил ногти и хранил тело в «святилище»: сын до смерти замучил 75-летнюю мать

В Великобритании мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство матери. 42-летний Доминик Уиттон признан виновным в жестоком обращении, приведшем к смерти 75-летней Пепиты Гарсии, и препятствовании погребению, пишет The Telegraph.
По данным следствия, в течение десяти недель до смерти женщина получила не менее 76 переломов, включая множественные травмы ребер, носа, плеча и шеи. Кроме того, он пытался задушить мать, о чём свидетельствует заживший перелом шейной кости. Женщина скончалась в начале декабря 2024 года.
После смерти Уиттон накрасил матери ногти и превратил комнату в «святилище» с благовониями и свечами, чтобы скрыть запах. Тело обнаружили спустя шесть недель.
Мужчину приговорили к пожизненному заключению с правом на условно-досрочное освобождение через 24 года, а также к трем годам дополнительно за препятствие похоронам.
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