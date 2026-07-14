Убил, накрасил ногти и хранил тело в «святилище»: сын до смерти замучил 75-летнюю мать

По данным следствия, в течение десяти недель до смерти женщина получила не менее 76 переломов, включая множественные травмы ребер, носа, плеча и шеи. Кроме того, он пытался задушить мать, о чём свидетельствует заживший перелом шейной кости. Женщина скончалась в начале декабря 2024 года.