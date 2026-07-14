В Екатеринбург на «Царские дни» приедет потомок династии Романовых

В Екатеринбурге на этой неделе проходят традиционные «Царские дни», посвященные годовщине трагической гибели семьи императора Николая II. Фестиваль православной культуры посетят десятки тысяч паломников из регионов России, а также других стран. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».