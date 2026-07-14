В Новосибирске закрыли кафе из-за нарушений санитарных норм

На устранение недостатков владельцу кафе дается 12 месяцев с момента вступления решения суда в силу. Пока решение не вступило в законную силу и может быть оспорено. Ранее суд ужесточил наказание по другому делу, связанному с эксплуатацией бездомных в Новосибирской области.