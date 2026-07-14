В Новосибирске закрыли кафе из-за нарушений санитарных норм

Новосибирский районный суд рассмотрел иск прокуратуры к владельцу кафе в Кольцово, нарушившему правила пожарной безопасности и санитарные нормы.
Проверка показала, что в кафе отсутствовали огнетушители и пожарная сигнализация, проводка была повреждена, газовые баллоны и легковоспламеняющиеся материалы хранились в неподходящих местах, мебель загромождала эвакуационные проходы, а некоторые помещения использовались как жилые.
Также были выявлены санитарные нарушения: грязь в помещениях, отсутствие контроля за качеством продуктов, неправильное хранение и маркировка еды.
Суд постановил, что деятельность кафе по указанному адресу запрещена до устранения всех нарушений пожарной безопасности и санитарных норм.
На устранение недостатков владельцу кафе дается 12 месяцев с момента вступления решения суда в силу. Пока решение не вступило в законную силу и может быть оспорено. Ранее суд ужесточил наказание по другому делу, связанному с эксплуатацией бездомных в Новосибирской области.
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Татьяна Картавых