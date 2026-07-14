Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге прокуратура защитила права чернобыльца

Мужчина обратился с заявлением об оплате дополнительного ежегодного отпуска в 14 календарных дней.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите граждан. Было установлено, что 53-летний мужчина на основании закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» обратился с заявлением об оплате дополнительного ежегодного отпуска в 14 календарных дней, однако ему отказали, рассказали в надзорном ведомстве 14 июля.

Прокурор направил в суд исковое заявление о признании за чернобыльцем права на дополнительный отпуск и об обязании произвести его оплату. Требования удовлетворены в полном объеме.