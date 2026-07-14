В Петербурге прокуратура защитила права чернобыльца

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите граждан. Было установлено, что 53-летний мужчина на основании закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» обратился с заявлением об оплате дополнительного ежегодного отпуска в 14 календарных дней, однако ему отказали, рассказали в надзорном ведомстве 14 июля.