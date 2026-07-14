В школы Прикамья до конца года поступят 59 новых автобусов

Такие поставки для сельских школ проходят каждый год по поручению президента Владимира Путина. Их организует Минпромторг России. В прошлом году по всей стране в школы отправили около 3,1 тысячи автобусов на 11 млрд рублей. А Пермский край тогда получил 40 машин для 32 районов.