Нижегородцы пожаловались на отключение мобильного интернета 14 июля

Жители Нижегородской области 14 июля начали массово жаловаться на перебои с мобильным интернетом в комментариях на страницах губернатора Глеба Никитина в социальных сетях. Пользователи сообщили, что проблемы со связью мешают работе и повседневным делам.
«Самолёты летают, а интернета нет! В чем смысл его отключения? Если есть опасность, то не выпускайте самолёты, полные людей! Или эти отключения для “галочки”?», — написала Галина З. Другой пользователь, Иван И., обратился к властям с просьбой: «Верните мобильный интернет. И кстати почему смс не приходят про ограничения интернета?». Позже Галина З. оставила ещё одно сообщение: «Включите мобильный интернет! Нужно работать!».
Обычно ограничения мобильного интернета в регионе вводятся на фоне угроз атак беспилотников или работы средств противовоздушной обороны. Однако 14 июля сообщений об атаках БПЛА на Нижегородскую область не поступало, а международный аэропорт имени Чкалова продолжал работу в штатном режиме.