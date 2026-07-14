Нижегородцы пожаловались на отключение мобильного интернета 14 июля

«Самолёты летают, а интернета нет! В чем смысл его отключения? Если есть опасность, то не выпускайте самолёты, полные людей! Или эти отключения для “галочки”?», — написала Галина З. Другой пользователь, Иван И., обратился к властям с просьбой: «Верните мобильный интернет. И кстати почему смс не приходят про ограничения интернета?». Позже Галина З. оставила ещё одно сообщение: «Включите мобильный интернет! Нужно работать!».