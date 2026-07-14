Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Микроавтобус сгорел на Некрасовском путепроводе во Владивостоке

Огонь охватил автомобиль за считанные минуты.

Источник: PrimaMedia.ru

Пожар произошел на Некрасовском путепроводе во Владивостоке, где загорелся микроавтобус. По словам очевидцев, пламя быстро распространилось по автомобилю, и вскоре он оказался полностью охвачен огнем.

На место прибыли пожарные расчеты, однако к этому моменту транспортное средство практически полностью выгорело. Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что госавтоинспекция Владивостока разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего на улице Луговой с участием «беглеца».