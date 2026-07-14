Микроавтобус сгорел на Некрасовском путепроводе во Владивостоке

Пожар произошел на Некрасовском путепроводе во Владивостоке, где загорелся микроавтобус. По словам очевидцев, пламя быстро распространилось по автомобилю, и вскоре он оказался полностью охвачен огнем.
На место прибыли пожарные расчеты, однако к этому моменту транспортное средство практически полностью выгорело. Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что госавтоинспекция Владивостока разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего на улице Луговой с участием «беглеца».