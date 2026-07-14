В Камышловском районе ввели режим ЧС

Кроме того, госпожа Бабушкина обсудила с главами муниципалитетов вопрос отказа от проведения праздников, в том числе Дней городов, поселков и сел, во время паводков. «Сейчас лето — традиционное время для таких событий, но мы должны сместить фокус внимания. Сначала необходимо закрыть все проблемные вопросы, а уже потом переходить к торжествам», — сказала она.