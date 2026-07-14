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В России создают игровую платформу для пожилых людей

В России разрабатывают первую игровую платформу для тренировки когнитивных способностей людей старшего возраста.

В России разрабатывают первую игровую платформу для тренировки когнитивных способностей людей старшего возраста. Об этом сообщают «Известия».

Проект получил название «Академия ясного ума». Он объединит мини-игры для развития памяти, внимания, логики и скорости обработки информации. Первые игровые механики планируют запустить в социальной сети «Одноклассники». Проект поддержал Институт развития интернета.

«Игровые механики должны приносить удовольствие, а вместе с этим помогать поддерживать когнитивную активность», — рассказал руководитель проекта Виталий Козлов.

По его словам, при разработке изучали мировой опыт похожих платформ. В дальнейшем к оценке эффективности игр планируют привлекать врачей, геронтологов и нейропсихологов.

Как пишет издание, концепцию платформы поддержал Минздрав РФ. В перспективе сервис сможет отслеживать активность пользователей, чтобы использовать эти данные для долгосрочного мониторинга их когнитивного состояния.

(Фото: magnific.com).