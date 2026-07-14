Стоматолог из Новосибирской области поборется за победу в реалити «Три острова»

Роман заверил, что готов к проекту на сто процентов и рассчитывает занять первое место. Победу в шоу он хочет посвятить своему семилетнему сыну Арсению, чтобы мальчик ещё больше гордился отцом и его достижениями.
За плечами у Романа — богатая история взаимоотношений с телевизионными реалити. Он ведёт блог о шоу про выживание, общается с участниками, делает обзоры. Но этим не ограничивается. Однажды, узнав о съёмках «Последнего героя. Зрители против звёзд» на Филиппинах, Роман без приглашения купил билеты и прилетел на другой конец света в надежде, что продюсеры позволят ему остаться. Чуда не случилось, но отчаиваться новосибирец не стал. В прошлом году он стал участником шоу «Дух севера» в Республике Коми. Неделю выживал в тайге и в итоге добрался до финала, заняв второе место.
Теперь — новая высота. В пресс-службе телеканала СТС рассказали, что каждый день остров будет проверять участников на характер, стойкость и готовность идти до конца. Победитель же будет только один — самый сильный, смелый и достойный.
Ранее сообщалось, что новосибирский гимнаст Артур Далалоян поборется за 10 миллионов в реалити-шоу на ТНТ.