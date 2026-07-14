Стоматолог из Новосибирской области поборется за победу в реалити «Три острова»

За плечами у Романа — богатая история взаимоотношений с телевизионными реалити. Он ведёт блог о шоу про выживание, общается с участниками, делает обзоры. Но этим не ограничивается. Однажды, узнав о съёмках «Последнего героя. Зрители против звёзд» на Филиппинах, Роман без приглашения купил билеты и прилетел на другой конец света в надежде, что продюсеры позволят ему остаться. Чуда не случилось, но отчаиваться новосибирец не стал. В прошлом году он стал участником шоу «Дух севера» в Республике Коми. Неделю выживал в тайге и в итоге добрался до финала, заняв второе место.