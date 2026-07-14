День металлурга 2026 в Красноярске. Полная программа мероприятий

В субботу 18 июля Красноярск отметит День металлурга 2026. Приглашёнными гостями праздника, который состоится на острове Татышев, станут Gazan и Gayazovs Brothers.
О том, во сколько начнётся и закончится мероприятие, как съездить на него бесплатно и что нельзя приносить с собой — в материале krsk.aif.ru.
Концерт Gazan и Gayazovs Brothers на День металлурга 2026.
Концерт, посвящённый Дню металлурга 2026, по данным организаторов, состоится на Большой поляне Татышев-парка.
Мероприятие начнётся в 18:00 и будет длиться на протяжении четырёх часов — до 22:00.
Как гласят афиши, гостей события ждут интерактивная программа «Чувства или код», дискотека с DJ AI и выступления звёздных гостей: Gazan (автор хитов «Че за лев этот тигр», «Черемша» и «67») и Gayazovs Brothers (известны композициями «Малиновая Lada», «Нужна перезагрузка» и «Я, ты и море»).
Вход на концерт свободный.
Как бесплатно добраться на концерт на День металлурга 2026.
По данным администрации Красноярска, доехать до места проведения мероприятия 18 июля можно будет на бесплатных автобусах:
с левого берега — от ТЦ «Авиатор»,
с правого берега — от гипермаркета «Окей».
Транспорт будет ходить с интервалом около пяти минут с 17:30 до 23:00.
Что нельзя приносить на День металлурга 2026?
Как рассказала нашему корреспонденту сотрудница пресс-службы МВД Юлия Коваль, на День металлурга 2026 — как и на любое массовое мероприятие — нельзя приносить целый список вещей, а именно:
1. Взрывные вещества и их компоненты, средства взрывания и предметы, ими начиненные.
2. Оружие любого типа, в том числе самообороны, боеприпасы, составные части огнестрельного оружия, а также спецсредства.
3. Колющие или режущие предметы, ножи, иное холодное оружие, в том числе холодное оружие, являющееся элементом военной формы одежды (кортик), а также иные предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия. Исключение составляет маникюрные ножницы и пилочка для ногтей.
4. Устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (в том числе пневмохлопушки), и иные вещества, изделия, предметы, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к травмам, воспламенению или задымлению.
5. Любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги.
6. Средства маскировки или предметов, затрудняющие установление личности.
7. Аэрозольные баллончики, сжатые и сжиженные газы. Исключение составляют карманные зажигалки.
8. Огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов. Исключения составляют спички.
9. Воспламеняющиеся твердые вещества, а также легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы.
10. Окисляющие вещества и органические перекиси.
11. Источники ионизирующих излучений, радиоактивные и делящиеся материалы, токсичные химические вещества, аварийно-химически опасные вещества, химические реактивы и средства бытовой химии.
12. Материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера, содержащие нацистскую атрибутику или символику, либо атрибутику или символику экстремистских организаций, или направленные на дискриминацию любого рода против страны, лица или группы лиц по признаку расы, цвета кожи, этнического, национального или социального происхождения и статуса, по месту рождения, финансовому состоянию или иного статуса, пола, инвалидности, языка, религии, политических или иных убеждений, или по иной другой причине, включая баннеры, флаги, символику и атрибутику, листовки, одежду, но не ограничиваясь ими.
13. Средства защиты тела: бронежилеты, корсеты, кроме обусловленных медицинскими показаниями.
14. Наркотические, психотропные, токсические вещества, их прекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств, а также медицинские шприцы и иглы для инъекции. Исключение составляют инъекционные препараты, медицинские шприцы и иглы при предъявлении медицинских документов на необходимость их использования.
15. Стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки.
16. Все виды жидкостей в любых объёмах, в том числе парфюмерию, а также прозрачные пластиковые контейнеры для продуктов.
17. Продукты питания.
18. Алкогольные напитки.
19. Любых животных. Исключение составляют собаки-проводники с паспортом и заполненным ветеринарным документом.
20. Громоздкие предметы, сумма трёх измерений которые по длине, ширине и высоте превышает 150 см.
21. Флаги и баннеры, размеры которых превышают 2×1,5 м. Исключение составляют флаги до 2×1,5 м только из не пожароопасных материалов.
22. Древки для флагов или плакатов любого типа. Исключение составляют гибкие пластмассовые или двойные древки (длина — до 1 м).
23. Рекламные материалы любого рода, печатную продукцию религиозного, политического или оскорбительного содержания, или содержания, противоречащего общественного порядку и/или морали (в том числе баннеры, транспаранты, плакаты, вывески и их аналоги). Исключение составляют религиозные книги для личного пользования.
24. Технические средства, способные помешать проведению охранных мероприятий.
25. Беспилотные воздушные суда любой максимально взлетной массы и беспилотные аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, воздушные змеи.
26. Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки. Исключение составляет оборудование аккредитованных представителей СМИ.
27. Любые сыпучие вещества независимо от объёма. Исключение составляют разрешенные лекарственные препараты в виде сыпучих веществ.
28. Другие вещества и предметы, представляющие опасность, а также запрещенные к обороту на территории Российской Федерации.