День металлурга 2026 в Красноярске. Полная программа мероприятий

12. Материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера, содержащие нацистскую атрибутику или символику, либо атрибутику или символику экстремистских организаций, или направленные на дискриминацию любого рода против страны, лица или группы лиц по признаку расы, цвета кожи, этнического, национального или социального происхождения и статуса, по месту рождения, финансовому состоянию или иного статуса, пола, инвалидности, языка, религии, политических или иных убеждений, или по иной другой причине, включая баннеры, флаги, символику и атрибутику, листовки, одежду, но не ограничиваясь ими.