Клубы чёрного дыма над Киевом сняли на видео после ударов по военным заводам

Как уже рассказывал Life.ru, ночью Российская армия поразила в Киеве сразу два военных предприятия — поставщика ракет «Нептун» и «Гром», а также завод «Укр армо тех» по производству бронемашин и беспилотников. Также российские военнослужащие поразили танкер, следовавший из Черноморска в Одессу. А в Одесской области российские силы атаковали порт Южный. Поражены объекты, задействованные в приёме топлива для ВСУ, а также семь резервуаров с горюче-смазочными материалами.