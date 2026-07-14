В Самаре снова ищут перевозчика на маршрут № 46

До февраля 2026 года на маршруте № 46 работали автобусы по нерегулируемым тарифам, то есть без льгот. По словам представителей Дептранса, у перевозчика аннулировали свидетельство об осуществлении перевозок как раз после отказа подрядчика обслуживать данное направление.