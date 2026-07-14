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Юрий Матузов изменил систему работы Воронежской облдумы

Воронежская облдума восьмого созыва перестроилась на работу в новом режиме, который ввел ее председатель Юрий Матузов.

Источник: Российская газета

Воронежская облдума восьмого созыва перестроилась на работу в новом режиме, который ввел ее председатель Юрий Матузов.

На пресс-конференции спикер отметил, что теперь каждое утро каждый сотрудник заксобрания должен ответить себе и на планерке на четыре вопроса: что сделано вчера, что планируется сделать сегодня, какова долгосрочная перспектива и какие есть проблемные вопросы.

— Эти принципы мы озвучили на общем собрании, на котором присутствовали все, от руководства до обслуживающего персонала. Все с ними согласились, — пояснил председатель.

Также при Юрии Матузове впервые в истории облдумы появился третий вице-спикер — бывший заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов. По словам главы заксобрания, необходимость этой должности оправдана:

— Мы развели двух заместителей по блокам и поняли, что нагрузка очень большая. При этом в экономическом блоке много вопросов, поэтому третий заместитель стал курировать его. В итоге у двух вице-спикеров по пять комитетов, у еще одного — четыре.

Юрий Матузов пояснил, что такая структура придала устойчивость управлению, а в случае отъезда председателя система сработает и без него, все необходимые вопросы будут решены.

Вместе с тем в облдуме было сокращено число комитетов — с 15 до 14. Практика показала, что в худшую сторону на эффективности работы это не сказалось, а решение помогло сократить бюджетные расходы, что крайне важно в нынешней ситуации.

Кроме того, с учетом непростой оперативной обстановки каждый выезд за пределы Воронежской области депутаты согласовывают с председателем. Юрий Матузов подчеркнул, что даже в период депутатских каникул при необходимости это позволит облдуме оперативно собраться на внеочередное заседание.