Благодаря федеральной поддержке школы Пермского края получат 59 новых автобусов

Автобусы российского производства будут направлены во все муниципалитеты Прикамья. В региональном министерстве образования и науки пояснили, что всего в край поступят четырнадцать десятиместных «ГАЗелей», двадцать «ГАЗелей» на 20 мест, двадцать автобусов марки «ПАЗ» на 22 места и еще пять «пазиков», рассчитанных на 30 пассажиров.