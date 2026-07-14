Благодаря федеральной поддержке школы Пермского края получат 59 новых автобусов

Пермский край в этом году получит 59 новых автобусов для перевозки школьников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Автобусы российского производства будут направлены во все муниципалитеты Прикамья. В региональном министерстве образования и науки пояснили, что всего в край поступят четырнадцать десятиместных «ГАЗелей», двадцать «ГАЗелей» на 20 мест, двадцать автобусов марки «ПАЗ» на 22 места и еще пять «пазиков», рассчитанных на 30 пассажиров.
Этот транспорт предназначен для сельских школ Пермского края.
Новые автобусы поступают в регион постоянно. Так, в прошлом году для школ в 32 территориях края было закуплено сорок новых транспортных средств.
«Для нас важно обеспечить всех школьников равными возможностями для получения качественного образования, независимо от места их проживания», — подчеркнула и. о. министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева.
Сейчас в школы Пермского края подвозятся порядка 25 тысяч обучающихся, школьный автопарк региона составляет около семисот автобусов.