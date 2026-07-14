Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Благодаря федеральной поддержке школы Пермского края получат 59 новых автобусов

Пермский край в этом году получит 59 новых автобусов для перевозки школьников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

Источник: Российская газета

Пермский край в этом году получит 59 новых автобусов для перевозки школьников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

Автобусы российского производства будут направлены во все муниципалитеты Прикамья. В региональном министерстве образования и науки пояснили, что всего в край поступят четырнадцать десятиместных «ГАЗелей», двадцать «ГАЗелей» на 20 мест, двадцать автобусов марки «ПАЗ» на 22 места и еще пять «пазиков», рассчитанных на 30 пассажиров.

Этот транспорт предназначен для сельских школ Пермского края.

Новые автобусы поступают в регион постоянно. Так, в прошлом году для школ в 32 территориях края было закуплено сорок новых транспортных средств.

«Для нас важно обеспечить всех школьников равными возможностями для получения качественного образования, независимо от места их проживания», — подчеркнула и. о. министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева.

Сейчас в школы Пермского края подвозятся порядка 25 тысяч обучающихся, школьный автопарк региона составляет около семисот автобусов.