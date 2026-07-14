ФАС выдала предупреждения 14 региональным предприятиям на топливном рынке

14 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае поступили предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в связи со стоимостью бензина и дизельного топлива. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.