ФАС выдала предупреждения 14 региональным предприятиям на топливном рынке

14 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае поступили предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в связи со стоимостью бензина и дизельного топлива. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
— УФАС выдали ряд предупреждений участникам топливного рынка в регионах. Служба продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо, — уточнили в заявлении.
Так, например, Кировское УФАС направило предупреждения ООО «Чепецкнефтепродукт», ООО «Лузская нефтебаза» и ООО «Кильмезьнефтепродукт» в связи с изменением цен на топливо на АЗС под брендом «Движение».
Удмуртское УФАС, в свою очередь, установило признаки нарушения закона о защите конкуренции у ООО «Петросервис», которое занимает доминирующее положение на мелкооптовом рынке дизельного топлива в республике.
Тем временем нефтяные компании разрешили жителям Ленинградской области заправлять в канистры 10 литров топлива на АЗС. Это стало возможно после того, как экономический блок правительства направил обращение с просьбой к организациям.