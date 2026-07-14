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Банда похитителей бензина из машин объявилась в Сормовском районе

Свидетелями кражи топлива стали местные жители.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцы стали свидетелями слива топлива из автомобилей в Сормовском районе. Несколько молодых людей решили откачать горючее из ГАЗели. Для похищенного бензина они приготовили канистру. О случившемся рассказали в телеграм-канале «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

Инцидент произошел у дома № 15 на улице Шимборского. По словам очевидцев, сливавшие топливо из машины не реагировали на их вопросы. Сначала они якобы сказали, что автомобиль принадлежит их другу, а затем скрылись с места происшествия. Известно, что четверо злоумышленников приехали на машине.

Нижегородцы обратились по данному факту в полицию.

Ранее мы писали, что правило четных и нечетных номеров могут расширить в Нижегородской области. В связи с дефицитом горючего на АЗС региона ввели особые правила для автовладельцев.