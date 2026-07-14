Банда похитителей бензина из машин объявилась в Сормовском районе

Инцидент произошел у дома № 15 на улице Шимборского. По словам очевидцев, сливавшие топливо из машины не реагировали на их вопросы. Сначала они якобы сказали, что автомобиль принадлежит их другу, а затем скрылись с места происшествия. Известно, что четверо злоумышленников приехали на машине.