Губернатор Ростовской области предупредил о драках из-за бензина на АЗС

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о возможных конфликтах на АЗС из-за нехватки топлива и отсутствия информации о его наличии. Как передает Привет-Ростов, люди могут на жаре проводить несколько часов в очередях, а после узнавать о закрытии заправки.