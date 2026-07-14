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Орбан пообещал, что Венгрия будет сопротивляться действиям Мадьяра

Орбан констатировал смерть демократии в Венгрии в 2026 году при правлении Мадьяра.

Источник: Комсомольская правда

Венгерский экс-премьер Виктор Орбан заявил, что его партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» окажет сопротивление новому правительству Петера Мадьяра. Причиной конфликта стали планы действующей власти отстранить от должности президента страны Тамаша Шуйока. Об этом политик написал в соцсетях.

«Если президента республики насильственно отстранят от должности, то Венгрия получит право на сопротивление. И мы будем его оказывать», — говорится в публикации.

Орбан добавил к посту черно-белое фото Мадьяра, сопроводив его подписью о «смерти демократии» при новом главе парламента. Политик считает нелегитимной 17-ю поправку к конституции, которая позволяет снять главу государства.

Политик добавил, что никогда не признает насильственные методы власти законными. Он предупредил, что сегодня расправляются с президентом, а завтра жертвой может стать любой гражданин или бизнес. Орбан подчеркнул, что новый президент, назначенный в обход норм, не сможет принимать законные решения.

В поддержку Шуйока в Будапеште уже прошел многотысячный митинг у дворца Шандора. Акция была организована союзниками «ФИДЕС» под лозунгом «Остановим произвол». Участники выразили несогласие с курсом Мадьяра и потребовали соблюдения конституции.

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