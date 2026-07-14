Почему в Казахстане ужесточают требования к водителям электросамокатов?

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступили в силу новые правила для пользователей электросамокатов. Теперь ездить на этом двухколёсном транспортном средстве можно будет по велосипедным полосам или дорожкам, а при их отсутствии — по краю проезжей части, обочине, тротуару или пешеходной дорожке. При этом с 25 августа будет введён запрет на проезд по тротуарам и территории пешеходов. Выезд на проезжую часть теперь возможен только для совершеннолетних в мотошлеме, имеющих водительское удостоверение. Официально закреплён запрет на езду на самокате с пассажирами (то есть вдвоём или втроём).
Все изменения продиктованы острой необходимостью повысить безопасность на дорогах. За последние несколько лет накопилось много проблем при использовании электросамокатов, которые стали факторами риска и для других участников движения — автолюбителей и пешеходов. В первую очередь это низкий уровень водительской культуры среди пользователей самокатов и, как следствие, аварийность и травматизм. Предлагаем на основе данных Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК рассмотреть, как менялась ситуация за последние два с половиной года. С 2024-го ведомство начало публиковать подробные отчёты об авариях, участниками которых являлись, в числе прочих, водители электросамокатов.
Данные наглядно демонстрируют масштаб проблемы: если за 2024 год по вине самокатчиков произошло 90 ДТП, то за январь-декабрь 2025-го количество таких аварий выросло в 1,5 раза, до 139. Численность пострадавших также увеличилась в 1,5 раза, со 104 до 157 человек. Треть получивших травмы в таких ДТП оказались несовершеннолетними. В 2024-м в авариях, виновниками которых были водители электросамокатов, погибли четыре человека, в прошлом году — один.
В 2025 году правоохранители и общественники начали активную пропаганду необходимости регулирования правил движения самокатов и мопедов. Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) РК, со своей стороны, проводили профилактические акции, некоторые кикшеринговые компании начали открывать курсы по обучению правилам езды на арендованном электросамокате. Эта работа дала первые плоды, и уже в первой половине текущего года количество ДТП, произошедших по вине водителей самокатов, сократилось в сравнении с январём-июнем 2025-го на четверть, с 48 до 36 случаев. Соответственно уменьшилась (на 20,8%) и численность пострадавших в таких авариях.
Анализ структуры нарушений показывает, что наиболее распространённой причиной ДТП по вине электросамокатчиков остаётся несоблюдение правил маневрирования. В январе-декабре 2024-го на эту категорию приходилось 17 аварий, а за прошлый год показатель вырос более чем в 2 раза, до 38 случаев. К слову, такие ситуации тогда составили 27,3% от общего количества происшествий по вине водителей самокатов. В первом полугодии 2026-го в Казахстане насчитывалось 14 ДТП, произошедших из-за таких нарушений (против 12 годом ранее).
На втором месте по числу (22) и доле (15,8%) ДТП по вине самокатчиков в прошлом году оказались аварии, вызванные грубым нарушением ПДД — непредоставлением водителями этого транспортного средства преимущества пешеходам или иным участникам движения. Количество таких происшествий за прошлый год выросло почти в 3 раза в сравнении с 2024-м. К числу наиболее распространённых можно также отнести нарушения требований дорожных знаков или разметки (15) и превышение скорости (14). К слову, с июля текущего года для водителей электросамокатов действует скоростное ограничение в 25 км/ч по проезжей части и 6 км/ч по тротуару.
Ситуация за первое полугодие 2026-го отражает тенденцию сокращения, о которой мы говорили выше. Уменьшение количества аварий наблюдалось почти по всем видам нарушений, кроме ДТП, вызванных несоблюдением правил маневрирования (с 12 до 14) и непредоставлением преимущества другим участникам движения (с 6 до 8).
Помимо того, что электросамокатчики травмируют других людей, не соблюдая правила дорожного движения, нередко они сами становятся пострадавшими в ДТП. Так происходит, когда они едут по обочине в одежде без светоотражающих элементов и водители автомобилей могут их попросту не заметить. Нередки и ситуации, когда самокатчики пересекают пешеходный переход, не спешившись и не удостоверившись, что водители авто их пропускают. Согласно данным КПСиСУ ГП РК, в прошлом году в стране произошло 210 случаев наезда автомобилей на водителей самокатов — в 2 раза больше, чем в 2024-м. Численность пострадавших достигла 232 человек, среди которых 101 несовершеннолетний. Два человека в таких авариях не выжили.
В отличие от ДТП, совершённых по вине самокатчиков, тенденции по уменьшению количества случаев наезда на водителей этих двухколёсных средств передвижения не наблюдается. Напротив, таких случаев становится всё больше. За январь-июнь текущего года было зафиксировано 123 аварии, в которых пострадали 129 человек. Чаще всего в таких ситуациях были виноваты водители автомобилей. Случаи, когда ответственность за произошедшее лежала на самом самокатчике, оказались единичными.
Все указанные показатели нарушений ПДД — данные по зарегистрированным ДТП, в которых или пострадали люди, или были повреждены автомобили и самокаты. Если же рассматривать статистику нарушений ПДД, которые не переросли в дорожные происшествия, их можно будет исчислять сотнями. Например, согласно данным портала МВД РК Polisia.kz, только в одной Астане за первое полугодие 2026-го сотрудники полиции выявили более 1,2 тыс. нарушений ПДД со стороны электросамокатчиков.