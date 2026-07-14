Почему в Казахстане ужесточают требования к водителям электросамокатов?

Помимо того, что электросамокатчики травмируют других людей, не соблюдая правила дорожного движения, нередко они сами становятся пострадавшими в ДТП. Так происходит, когда они едут по обочине в одежде без светоотражающих элементов и водители автомобилей могут их попросту не заметить. Нередки и ситуации, когда самокатчики пересекают пешеходный переход, не спешившись и не удостоверившись, что водители авто их пропускают. Согласно данным КПСиСУ ГП РК, в прошлом году в стране произошло 210 случаев наезда автомобилей на водителей самокатов — в 2 раза больше, чем в 2024-м. Численность пострадавших достигла 232 человек, среди которых 101 несовершеннолетний. Два человека в таких авариях не выжили.