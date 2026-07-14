12,6 млн нежелательных звонков было заблокировано в Нижегородской области с начала года. Как отмечают аналитики МТС, мошенники используют две основные тактики — массовый обзвон уязвимых групп населения и точечные атаки на экономически активных нижегородцев.
По данным сервиса «Защитник», абсолютным лидером по количеству заблокированных мошеннических и спам-звонков стали женщины старше 65 лет. Высокая уязвимость этой группы связана с более низким уровнем цифровой грамотности и высоким доверием к звонкам от имени «сотрудников банков» или «служб безопасности». Именно на возрастных женщин пришелся пик концентрации атак. Мужчины старше 65 лет также входят в зону повышенного риска, однако уступают женщинам по числу целевых звонков. Еще одной мишенью для злоумышленников стали мужчины в возрасте 25−44 лет — финансово обеспеченные и активно пользуются кредитными продуктами.
За первые шесть месяцев 2026 года в Нижегородской области было заблокировано более 2,9 млн минут нежелательных звонков, что сопоставимо с 5,5 годами непрерывных разговоров. Средняя продолжительность одного спамерского вызова составила 13 секунд. Пик активности мошенников пришелся на март и май: в этот период они маскировали звонки под уведомления о выигрышах, государственных выплатах и специальных акциях. При этом часть заблокированных обращений представляла собой классический рекламный спам. Чаще всего жителям поступали предложения товаров, финансовых услуг и звонки от коллекторов.
Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, цифровая гигиена сегодня необходима для сохранения сбережений. По его словам, сервисы цифровой безопасности позволяют фильтровать нежелательные звонки и защищают пользователей не только от потери времени, но и от психологического давления, утечки персональных данных и финансовых потерь.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородка отдала мошенникам 2,3 млн рублей, назвав пароль «Стивен Дурында».