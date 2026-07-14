12,6 млн нежелательных звонков было заблокировано в Нижегородской области

По данным сервиса «Защитник», абсолютным лидером по количеству заблокированных мошеннических и спам-звонков стали женщины старше 65 лет. Высокая уязвимость этой группы связана с более низким уровнем цифровой грамотности и высоким доверием к звонкам от имени «сотрудников банков» или «служб безопасности». Именно на возрастных женщин пришелся пик концентрации атак. Мужчины старше 65 лет также входят в зону повышенного риска, однако уступают женщинам по числу целевых звонков. Еще одной мишенью для злоумышленников стали мужчины в возрасте 25−44 лет — финансово обеспеченные и активно пользуются кредитными продуктами.