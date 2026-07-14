В Алтайском крае состоялся V Всероссийский форум по урологии

Пятый Всероссийский форум по урологии, детской уроандрологии и онкоурологии «Алтай зовет — 2026» проходил 2−3 июля в Алтайском крае. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Особенностью форума стал формат «равный — равному»: опытные наставники напрямую передавали знания и навыки молодым коллегам. Для участников это была возможность перенять опыт у специалистов высочайшего класса — в том числе в операционной, амбулаторных условиях и при междисциплинарном взаимодействии. В лекционном зале они разбирали нестандартные клинические случаи. Параллельно велись онлайн‑трансляции из операционных краевой клинической больницы.
В центре внимания оказались актуальные темы: современные методы хирургического лечения, фармакотерапия урологических и онкоурологических заболеваний, проблемы мужского здоровья и канцер‑скрининг. Особое значение имело обсуждение подходов к лечению мочекаменной болезни. Также участники рассмотрели междисциплинарные вопросы: урогинекологию, репродуктивные технологии и методы визуализации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.