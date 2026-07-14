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«Это уже не то лето»: климатолог заявила о долгосрочном изменении климата

Климатолог Хэйхо заявила о переходе к более опасным и долгим волнам жары.

Источник: Комсомольская правда

Профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо предупредила, что текущая жара в США — не просто сезонная аномалия, а пугающий сдвиг к более частым и продолжительным волнам тепла.

«В США, по всей Северной Америке и во всем мире наше лето становится жарче, сезон волн тепла — длиннее, а сами волны жары — более интенсивными и опасными, чем раньше», — приводит РИА Новости слова эксперта.

Хэйхо подчеркнула, что экстремальные температуры больше нельзя воспринимать как норму. Она призвала не списывать погодные катаклизмы на обыденность.

«Это уже не то лето, к которому мы привыкли! Мы не можем позволить себе отмахиваться от волн жары словами: это просто лето», — заявила Хэйхо.

Напомним, не менее 10 тысяч человек погибли из-за жары в Европе в июне 2026 года. В конце июня температура поднималась выше 40 градусов. Высокий уровень смертности зафиксирован в Бельгии и Франции, умеренный — в Испании, Нидерландах и Швейцарии.

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