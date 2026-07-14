«Это уже не то лето»: климатолог заявила о долгосрочном изменении климата

Напомним, не менее 10 тысяч человек погибли из-за жары в Европе в июне 2026 года. В конце июня температура поднималась выше 40 градусов. Высокий уровень смертности зафиксирован в Бельгии и Франции, умеренный — в Испании, Нидерландах и Швейцарии.