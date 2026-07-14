Член ОП Машаров: уход за пожилыми дает стаж и пенсионные баллы

В беседе с RT член Общественной палаты РФ отметил, что законодательство не устанавливает лимит на количество подопечных и временные рамки, сколько можно заниматься помощью пожилым людям. При этом финансовую надбавку к своей пенсии получит каждый из пенсионеров, находящихся под присмотром.