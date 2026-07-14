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Член ОП Машаров: уход за пожилыми дает стаж и пенсионные баллы

Эксперт рассказал, как накопить пенсионные баллы, ухаживая за пенсионером.

Источник: Комсомольская правда

Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров рассказал, что уход за пожилым человеком дает возможность получить стаж.

Пожилым гражданам часто требуется поддержка в быту, включая покупку продуктов, приготовление пищи, уборку помещений, помощь с внесением обязательных платежей и сопровождение к врачам. Государство предлагает для этого два основных механизма: официальное оформление опеки или привлечение социального работника.

Для оформления попечительства человек должен быть трудоспособным и не иметь официального трудоустройства, в таком случае уход за пенсионером дает право на начисление трудового стажа.

До 2025 года за уход за пожилыми людьми получали компенсационную выплату, но сейчас эти средства выплачиваются в виде прибавке к пенсии самого пенсионера. Таким образом, денежные средства поступают непосредственно пожилому человеку, тогда как ухаживающий получает только страховой стаж и пенсионные баллы.

В беседе с RT член Общественной палаты РФ отметил, что законодательство не устанавливает лимит на количество подопечных и временные рамки, сколько можно заниматься помощью пожилым людям. При этом финансовую надбавку к своей пенсии получит каждый из пенсионеров, находящихся под присмотром.

Выполнять функции помощника могут нетрудоустроенные граждане, студенты, а также россияне начиная с 14 лет при условии прохождения обучения и наличия согласия родителей.

Оформить необходимые документы можно исключительно в отделении Социального фонда России (СФР) по месту жительства подопечного. Если состояние здоровья не позволяет пенсионеру лично посетить ведомство, закон предусматривает альтернативы: можно направить заявку о вызове сотрудника СФР на дом либо оформить согласие у нотариуса, который также предоставляет услугу выезда на дом, заключил специалист.

Тем временем, участники и ветераны СВО смогут получить две пенсии одновременно — страховую по старости и государственную по инвалидности. Один год участия в боевых действиях засчитывается за два года стажа, а пенсионные коэффициенты начисляются в двойном размере, передает ОТР.

А в июле 2026 года произойдет точечное повышение пенсий для граждан, достигших 80 лет или получивших I группу инвалидности, поделилась член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru.

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