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Стало известно, когда в Саках восстановят подачу газа

Подачу газа в Саках восстановят днем 14 июля.

Источник: Комсомольская правда

Подачу газа в Саках планируют восстановить днем во вторник, 14 июля. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.

На газопроводе проводят аварийно-восстановительные работы.

«Приостановлена подача газа в г. Саки, ул. Ашик Умера, Аметхан Султан, Гафарова, Достлук, Изета Юнусова, Гаспринского, Кучюк Бараш, Номана Челибиджихана, Османа Амита, Хаджи Герая, Яшлык», — написала Предыбайло.

Руководитель администрации добавила, что возобновить подачу газа собираются примерно в два часа дня. Людей, живущих по этим адресам, просят находиться дома для выполнения пуска газа.