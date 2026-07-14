Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 69,6 тысячи га

В крае действует 156 пожаров в четырёх округах.

За сутки площадь лесных возгораний в Красноярском крае сократилась более чем на тысячу гектаров и составила 69,6 тысячи гектаров.

По данным Лесопожарного центра на утро 14 июля, в крае действует 156 пожаров в четырёх округах на севере территории. В тушении задействованы 1306 человек и 3 единицы техники. Угрозы населённым пунктам нет.

В регионе сохраняются высокие классы пожарной опасности. На севере края 14 июля утром похолодало до +10°C, днём ожидается до +25°C, ветер до 7 м/с.

Причина сокращения площади — активная работа пожарных и погодные условия.

Ранее мы сообщали, что 37 голов скота погибли при пожаре в Красноярском крае.