Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 69,6 тысячи га

За сутки площадь лесных возгораний в Красноярском крае сократилась более чем на тысячу гектаров и составила 69,6 тысячи гектаров.
По данным Лесопожарного центра на утро 14 июля, в крае действует 156 пожаров в четырёх округах на севере территории. В тушении задействованы 1306 человек и 3 единицы техники. Угрозы населённым пунктам нет.
В регионе сохраняются высокие классы пожарной опасности. На севере края 14 июля утром похолодало до +10°C, днём ожидается до +25°C, ветер до 7 м/с.
Причина сокращения площади — активная работа пожарных и погодные условия.
Ранее мы сообщали, что 37 голов скота погибли при пожаре в Красноярском крае.