22-летний актюбинец установил рекорд, но гордиться ему нечем

22-летний житель Актобе воспользовался отсутствием отца, взял его автомобиль Toyota и установил на него иностранные государственные регистрационные номера. Он решил устроить себе «турне» по улицам города.
За три дня молодой человек нарушил правила дорожного движения 33 раза, заработав штрафов на сумму свыше 1 млн 300 тыс. тенге. Основную часть нарушений составило превышение установленной скорости.
В итоге поездки завершились для водителя не так, как он рассчитывал. В отношении него составлены административные материалы, а автомобиль водворен на специализированную стоянку.
Департамент полиции Актюбинской области напомнил, что смена номерных знаков не делает автомобиль невидимым для камер, а увлечение скоростью может быстро превратиться в увлечение оплатой штрафов.