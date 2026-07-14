Всех везут рожать в Волгоград: в Волжском временно закрыт перинатальный центр

В Волгограде перешел на усиленную работу Перинатальный центр № 2. Теперь здесь принимают вдвое больше пациенток — всех рожениц из Заволжья. В Волжском Перинатальный центр № 1 закрыли на дезинфекцию до 30 июля 2026 года. Пока в ближайшие две недели всех беременных будут везти в Советский район Волгограда. Врачи предупреждают — время ожидания медицинской помощи возросло.