Всех везут рожать в Волгоград: в Волжском временно закрыт перинатальный центр

В Волгограде перешел на усиленную работу Перинатальный центр № 2. Теперь здесь принимают вдвое больше пациенток — всех рожениц из Заволжья. В Волжском Перинатальный центр № 1 закрыли на дезинфекцию до 30 июля 2026 года. Пока в ближайшие две недели всех беременных будут везти в Советский район Волгограда. Врачи предупреждают — время ожидания медицинской помощи возросло.
— Наши врачи и акушерки работают в усиленном режиме, однако нагрузка на отделение существенно увеличилась, — констатируют в медучреждении.
Конечно, в оказании помощи здесь не откажут, но нужно смириться с тем, что в приемном отделении теперь возможны очереди.
— Тех, кто поступает в родах или по экстренным показаниям, мы принимаем незамедлительно. Здесь всегда действует правило скорой помощи: в первую очередь помощь получают те, кому она нужна прямо сейчас, — успокоили будущих мам в ПЦ № 2.
Пациенток попросили отнестись с пониманием к временным сложностям. И советуют не волноваться: о каждой женщине позаботятся.