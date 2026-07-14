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Всех везут рожать в Волгоград: в Волжском временно закрыт перинатальный центр

Крупнейший роддом в Заволжье планово закрыли на мойку.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде перешел на усиленную работу Перинатальный центр № 2. Теперь здесь принимают вдвое больше пациенток — всех рожениц из Заволжья. В Волжском Перинатальный центр № 1 закрыли на дезинфекцию до 30 июля 2026 года. Пока в ближайшие две недели всех беременных будут везти в Советский район Волгограда. Врачи предупреждают — время ожидания медицинской помощи возросло.

— Наши врачи и акушерки работают в усиленном режиме, однако нагрузка на отделение существенно увеличилась, — констатируют в медучреждении.

Конечно, в оказании помощи здесь не откажут, но нужно смириться с тем, что в приемном отделении теперь возможны очереди.

— Тех, кто поступает в родах или по экстренным показаниям, мы принимаем незамедлительно. Здесь всегда действует правило скорой помощи: в первую очередь помощь получают те, кому она нужна прямо сейчас, — успокоили будущих мам в ПЦ № 2.

Пациенток попросили отнестись с пониманием к временным сложностям. И советуют не волноваться: о каждой женщине позаботятся.