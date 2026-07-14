Рекламный рынок Омска будет формироваться по новым правилам

— Для наглядности могу привести такой пример. До 2016 года в Омске было более 8,5 тысяч рекламных носителей. При этом поступления в бюджет составляли лишь порядка 50 млн в год. Сейчас у нас около 2 тысяч конструкций, но поступления в бюджет от рекламы увеличились до 130 млн в год. Такой динамики удалось добиться за счет использования электронных носителей, — заключила Елена Карпова.