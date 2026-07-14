Красноярский алюминиевый завод получил оборудование для системы сероочистки

«Поставка оборудования — важный этап проекта. Мы идем строго по графику, а по некоторым позициям — с опережением. Ранее оборудование такого класса в России не производили, но мы нашли эффективную технологию в Китае и адаптировали ее под свои задачи. Строительство идет в стесненных условиях, но мы справляемся», — отметил управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов.