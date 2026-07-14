Красноярский алюминиевый завод получил оборудование для системы сероочистки

Оборудование и металлоконструкции для системы сероочистки поступили на Красноярский алюминиевый завод по национальному проекту «Экологическое благополучие». Это поможет сократить выбросы диоксида серы, сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Благодаря новому оборудованию выбросы диоксида серы могут сократить более чем на 1500 тонн. Техника будет работать по «мокрому» методу очистки выбросов от серы и пыли с использованием извести. Он позволяет улавливать более 98% загрязняющих веществ. Специалисты завода изучили работу аналогичных систем очистки на заводах в Китае и подтвердили их эффективность.
К работам на разных этапах привлекут более 200 специалистов из Красноярска, Санкт-Петербурга и Китая. Завершить монтаж планируют в четвертом квартале 2026 года.
«Поставка оборудования — важный этап проекта. Мы идем строго по графику, а по некоторым позициям — с опережением. Ранее оборудование такого класса в России не производили, но мы нашли эффективную технологию в Китае и адаптировали ее под свои задачи. Строительство идет в стесненных условиях, но мы справляемся», — отметил управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.