Starhit: Беременную от певца Иракли модель Лукьянову ищет полиция

По ее словам, Лукьянова занималась сомнительными схемами и втянула ее в «бизнес» по перепродаже шуб. Казанцева рассказала, что ради вложений ей пришлось оформить кредит, однако обещанной прибыли она так и не получила. Она добавила, что модель утверждала, что стоимость шубы составляет 15 тысяч рублей, однако в реальности ее цена была около трех тысяч рублей. Деньги ей так и не вернули.