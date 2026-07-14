Новосибирцы могут отслеживать наличие бензина в семейном приложении

Заправки на карте обозначены четырьмя цветами: зелёный означает, что топливо есть, оранжевый — бензин заканчивается, красный — топливо отсутствует, серый — данные ещё не поступили. Информация подгружается из народной карты «ГдеБЕНЗ», где водители сами обновляют статусы станций по всей стране. При необходимости слой с заправками можно отключить в настройках.