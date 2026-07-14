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Новосибирцы могут отслеживать наличие бензина в семейном приложении

Заправки на карте обозначены четырьмя цветами.

Источник: Аргументы и факты

Семейное приложение «Где мои дети», популярное в том числе и среди жителей Новосибирской области, добавило актуальную функцию для автомобилистов — теперь в нём можно отслеживать наличие бензина на ближайших АЗС в режиме реального времени, пишет Сиб.фм.

Заправки на карте обозначены четырьмя цветами: зелёный означает, что топливо есть, оранжевый — бензин заканчивается, красный — топливо отсутствует, серый — данные ещё не поступили. Информация подгружается из народной карты «ГдеБЕНЗ», где водители сами обновляют статусы станций по всей стране. При необходимости слой с заправками можно отключить в настройках.

Разработчики отметили, что добавили эту функцию, понимая, как важно сейчас планировать семейные поездки с учётом топливной ситуации.