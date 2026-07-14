Школам Казахстана открыли бесплатный доступ к программе по шахматам

За несколько лет программа охватила все регионы Казахстана. По данным Казахстанской федерации шахмат, сегодня в проекте участвуют около 1 500 общеобразовательных школ, а преподавать новый предмет готовы более 3 000 педагогов, прошедших профильное обучение.