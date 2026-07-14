Школам Казахстана открыли бесплатный доступ к программе по шахматам

Казахстанская федерация шахмат объявила о начале приема заявок от общеобразовательных школ, которые хотят внедрить предмет «Основы шахмат» в 2026—2027 учебном году, передает DKNews.kz.
Инициатива становится все масштабнее: сегодня шахматы уже преподают примерно в 1 500 школах страны, а более 3 000 педагогов прошли специальную подготовку. Теперь к программе смогут присоединиться новые образовательные учреждения.
Почему шахматы становятся частью школьной программы.
Шахматы давно перестали восприниматься исключительно как спортивная дисциплина. Во многих странах мира они используются как инструмент развития мышления, внимания и аналитических способностей детей.
В Казахстане программа реализуется в рамках Комплексного плана развития шахмат в Республике Казахстан на 2023−2027 годы, утвержденного постановлением Правительства № 576 от 14 июля 2023 года.
Главная цель проекта — создать условия для интеллектуального развития школьников, интегрировав шахматное образование в учебный процесс.
Предмет «Основы шахмат» предназначен для учащихся 1−4 классов. Предполагается, что занятия помогут детям развивать логическое мышление, память, концентрацию внимания, навыки стратегического планирования и способность принимать решения.
Уже тысячи школ по всей стране.
За несколько лет программа охватила все регионы Казахстана. По данным Казахстанской федерации шахмат, сегодня в проекте участвуют около 1 500 общеобразовательных школ, а преподавать новый предмет готовы более 3 000 педагогов, прошедших профильное обучение.
Это делает программу одной из крупнейших образовательных инициатив по развитию интеллектуальных навыков среди младших школьников.
Что получат школы.
Для образовательных организаций участие в программе является комплексной поддержкой, а не только введением нового предмета.
Школам, которые присоединятся к проекту, предоставят:
бесплатное обучение и повышение квалификации педагогов; методическую и консультационную поддержку; сопровождение на этапе внедрения предмета; возможность участия в шахматных турнирах; доступ к профессиональному сообществу педагогов и экспертов.
Такой подход позволяет школам внедрять дисциплину без необходимости самостоятельно разрабатывать учебные материалы или организовывать подготовку преподавателей.
Как подать заявку.
Казахстанская федерация шахмат приглашает общеобразовательные школы страны стать частью программы и принять участие в развитии шахматного образования.
Прием заявок открыт до 31 июля 2026 года.
Подать заявку можно через специальную онлайн-форму. По вопросам участия можно обратиться по телефону: +7 777 522 8998.