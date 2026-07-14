Воронежская облдума усиливает работу с районными властями

В новом созыве областные депутаты стали больше внимания уделять проблемам муниципалитетов. О конкретных направлениях этой работы рассказал на пресс-конференции спикер Воронежской облдумы Юрий Матузов.
Законодательное собрание региона стало практиковать выездные заседания комитетов. Уже состоялось десять поездок в районы с этой целью.
— Мы выбираем конкретный муниципалитет с конкретной задачей, которую своими силами району решить сложно. Мы едем, чтобы решить проблемные вопросы. Где-то они носят точечный характер, где-то системный. Естественно, все согласовываем с органами исполнительной власти, — отметил председатель облдумы.
В частности, два выезда посвящены тому, чтобы больше внимания уделить участниками специальной военной операции. В них участвовали также все службы, которые отвечают за вопросы помощи бойцам.
Юрий Матузов подчеркнул, что каждая поднятая на таких совещаниях проблема остается на контроле и не будет с него снята, пока не придет обратная связь от заявителя.
Кроме того, по инициативе спикера был создан совет законодателей региона, куда входят и муниципальные депутаты. Для облдумы это в том числе еще один канал связи с жителями Воронежской области.
Работа на местах не прекратится и несмотря на каникулы, на которые депутаты уйдут 15 июля и с которых выйдут 1 сентября.
— Каникулы носят условный характер. Депутаты, которые работают на постоянной основе, каждый день ходят на работу. С депутатами на непостоянной основе договорились, что работа будет продолжена в округах, — пояснил спикер.