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Воронежская облдума усиливает работу с районными властями

В новом созыве областные депутаты стали больше внимания уделять проблемам муниципалитетов. О конкретных направлениях этой работы рассказал на пресс-конференции спикер Воронежской облдумы Юрий Матузов.

Источник: Российская газета

В новом созыве областные депутаты стали больше внимания уделять проблемам муниципалитетов. О конкретных направлениях этой работы рассказал на пресс-конференции спикер Воронежской облдумы Юрий Матузов.

Законодательное собрание региона стало практиковать выездные заседания комитетов. Уже состоялось десять поездок в районы с этой целью.

— Мы выбираем конкретный муниципалитет с конкретной задачей, которую своими силами району решить сложно. Мы едем, чтобы решить проблемные вопросы. Где-то они носят точечный характер, где-то системный. Естественно, все согласовываем с органами исполнительной власти, — отметил председатель облдумы.

В частности, два выезда посвящены тому, чтобы больше внимания уделить участниками специальной военной операции. В них участвовали также все службы, которые отвечают за вопросы помощи бойцам.

Юрий Матузов подчеркнул, что каждая поднятая на таких совещаниях проблема остается на контроле и не будет с него снята, пока не придет обратная связь от заявителя.

Кроме того, по инициативе спикера был создан совет законодателей региона, куда входят и муниципальные депутаты. Для облдумы это в том числе еще один канал связи с жителями Воронежской области.

Работа на местах не прекратится и несмотря на каникулы, на которые депутаты уйдут 15 июля и с которых выйдут 1 сентября.

— Каникулы носят условный характер. Депутаты, которые работают на постоянной основе, каждый день ходят на работу. С депутатами на непостоянной основе договорились, что работа будет продолжена в округах, — пояснил спикер.