Структура РЖД требует с курского Фонда капитального ремонта 184 млн рублей

Заявление оставлено без движения до 30 июля. Из определения суда следует, что оплата работ производится только после подписания акта приемки и справки о стоимости. Частичный платеж по договору был произведен, однако сами документы и платежные поручения к иску не приложены. Также указал суд на неточность: расчет процентов в тексте искового заявления приведен, однако в просительной части иска содержится требование о взыскании процентов без указания конкретной суммы.