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Директор дорожной фирмы в Хабаровском крае скрывалась от налоговой, используя зарплаты сотрудников

Директор предприятия, занимавшегося ремонтом и строительством дорог в поселке Охотск, в конце 2024 года знала, что ее компания должна государству более 59 млн рублей. Чтобы налоговая не смогла списать более 10 млн в счет долга, она перечисляла работникам завышенную зарплату, а те возвращали ей излишки. Этими средствами она расплачивалась с контрагентами в обход налоговой. В.

Директор предприятия, занимавшегося ремонтом и строительством дорог в поселке Охотск, в конце 2024 года знала, что ее компания должна государству более 59 млн рублей. Чтобы налоговая не смогла списать более 10 млн в счет долга, она перечисляла работникам завышенную зарплату, а те возвращали ей излишки. Этими средствами она расплачивалась с контрагентами в обход налоговой. В ходе следствия обвиняемая полностью погасила задолженность вместе со штрафами и пенями на общую сумму свыше 98 млн рублей. Однако это не стало основанием для прекращения дела: материалы с обвинительным заключением уже направлены в суд.