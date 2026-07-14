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Двор мечты: в Челябинске стартовал конкурс на лучшую придомовую территорию

В Челябинске начался поиск самых уютных, зелёных и благоустроенных придомовых территорий. Местная администрация объявила о старте традиционного смотра-конкурса на лучший двор многоквартирного дома.

Источник: Pchela.News

Подать заявку на участие и показать результат своих трудов могут как сами активные горожане, так и обслуживающие жилфонд организации — управляющие компании и ТСЖ. Заявления будут принимать вплоть до 1 августа. Специальная конкурсная комиссия будет оценивать дворы, в преображение которых жители и коммунальщики вложили душу и силы.

В фокусе внимания экспертов окажется буквально всё: оригинальность ландшафтного дизайна, оформление цветочных клумб, ухоженность газонов, деревьев и кустарников, а также общая чистота территории. Отдельно оценят то, в каком состоянии находятся фасады домов, детские площадки, лавочки и другие малые архитектурные формы.

Дополнительные баллы конкурсанты смогут получить, если дом ранее уже участвовал в различных муниципальных программах по благоустройству. Также жюри обязательно учтёт непосредственный вклад самих собственников — как трудовой, так и материальный. Посмотреть подробные правила участия, критерии оценок и скачать шаблоны документов для заявки можно на официальном сайте городской администрации.

А в центре Челябинска тем временем начали демонтировать старые дорожные ограждения. Всего планируют убрать более километра таких конструкций.