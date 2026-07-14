Двор мечты: в Челябинске стартовал конкурс на лучшую придомовую территорию

Подать заявку на участие и показать результат своих трудов могут как сами активные горожане, так и обслуживающие жилфонд организации — управляющие компании и ТСЖ. Заявления будут принимать вплоть до 1 августа. Специальная конкурсная комиссия будет оценивать дворы, в преображение которых жители и коммунальщики вложили душу и силы.