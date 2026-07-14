У двух жителей Новосибирска во время диспансеризации выявили рак

Еще один случай — 61-летний мужчина, который не посещал поликлинику три года. Во время диспансеризации анализ кала на скрытую кровь оказался положительным. После колоноскопии и биопсии у пациента выявили рак поперечной ободочной кишки первой стадии. Спустя два месяца врачи также диагностировали у него злокачественное новообразование правой почки первой стадии.