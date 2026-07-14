Лесные пожары в Хабаровском крае охватили более 3 тысяч гектаров

В Хабаровском крае зарегистрировано 20 лесных пожаров общей площадью 3184 гектара. Все действующие очаги находятся в Аяно-Майском районе. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
Из общего числа пожаров 18 находятся в зоне контроля — на значительном удалении от населённых пунктов и под постоянным наблюдением специалистов. Ещё два очага расположены на территории особо охраняемых природных территорий.
По данным ведомства, за последние сутки площади этих двух пожаров не увеличились.
Ранее в крае удалось ликвидировать три лесных пожара на общей площади 276 гектаров.
Жителей региона просят сообщать о возгораниях в лесу по телефону горячей линии 8−800−100−94−00 или по номеру 112.