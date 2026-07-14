Для владельцев частных домов в Воронеже открыли приемный пункт для жидких отходов

На Правобережных очистных сооружениях введен в эксплуатацию новый приемный пункт для жидких отходов. Данный объект был организован с учетом многочисленных запросов жителей района Подгорное и является в городе первым легализованным местом для сдачи бытовых стоков. Об этом 13 июля сообщили в «РВК-Воронеж».
Теперь владельцы частных домов с локальной канализационной системой получили возможность оформлять прямой договор с компанией «РВК-Воронеж» на услуги по откачке и транспортировке стоков, минуя сторонних посредников, по утвержденному тарифу. Прямое взаимодействие упрощает процедуру, повышает ее прозрачность и обеспечивает гарантированную доставку всех принятых отходов на очистные сооружения для проведения полной технологической очистки.
Важно отметить, что пункт принимает исключительно жидкие коммунально-бытовые отходы. Сброс промышленных стоков с агрессивными химическими компонентами здесь запрещен, поскольку они могут вывести из строя элементы инфраструктуры и нанести серьезный ущерб экологии водоемов и почвам. Для обслуживания объекта уже подготовлен парк из трех специализированных машин, что позволяет оперативно осуществлять вывоз. Контроль за соблюдением регламента приема отходов будет вестись при участии надзорных и правоохранительных структур. Дополнительно сотрудники предприятия обеспечат систематический отбор проб поступающих сточных вод для проведения лабораторных исследований их состава.