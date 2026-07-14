Для владельцев частных домов в Воронеже открыли приемный пункт для жидких отходов

Важно отметить, что пункт принимает исключительно жидкие коммунально-бытовые отходы. Сброс промышленных стоков с агрессивными химическими компонентами здесь запрещен, поскольку они могут вывести из строя элементы инфраструктуры и нанести серьезный ущерб экологии водоемов и почвам. Для обслуживания объекта уже подготовлен парк из трех специализированных машин, что позволяет оперативно осуществлять вывоз. Контроль за соблюдением регламента приема отходов будет вестись при участии надзорных и правоохранительных структур. Дополнительно сотрудники предприятия обеспечат систематический отбор проб поступающих сточных вод для проведения лабораторных исследований их состава.