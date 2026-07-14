Где искать VIN-код и что он значит: шпаргалка для казахстанских водителей

Так, как отмечают специалисты, именно VIN-код является одним из ключевых элементов при регистрации транспортного средства.
VIN-код (vehicle identification number) — это уникальный идентификационный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов (букв и цифр), который присваивается автомобилю производителем один раз.
Как отпечаток пальца у человека, vin-код уникален для каждого автомобиля.
Что можно узнать по VIN-коду:
производителя и страну сборки;год выпуска автомобиля;модель и основные технические характеристики;серийный номер автомобиля.
VIN-код можно найти:
в свидетельстве о регистрации транспортного средства (техпаспорте);на кузове или раме автомобиля;на стойке водительской двери или дверном проеме (в зависимости от марки автомобиля).
Осмотр транспортного средства и проверка VIN-кода проводится:
при первичной регистрации (кроме новых автомобилей, произведенных в РК или ввезенных официальными дилерами);при замене кузова, шасси или рамы;при переоборудовании транспортного средства;при изменении цвета автомобиля; при исправлении ошибок или несоответствий в регистрационных данных.