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Где искать VIN-код и что он значит: шпаргалка для казахстанских водителей

В пресс-службе НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан” сегодня, 14 июля 2026 года, решили подробно рассказать жителям Казахстана, что такое VIN-код, для чего он нужен и где его можно найти, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, как отмечают специалисты, именно VIN-код является одним из ключевых элементов при регистрации транспортного средства.

VIN-код (vehicle identification number) — это уникальный идентификационный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов (букв и цифр), который присваивается автомобилю производителем один раз.

Как отпечаток пальца у человека, vin-код уникален для каждого автомобиля.

Что можно узнать по VIN-коду:

производителя и страну сборки;год выпуска автомобиля;модель и основные технические характеристики;серийный номер автомобиля.

VIN-код можно найти:

в свидетельстве о регистрации транспортного средства (техпаспорте);на кузове или раме автомобиля;на стойке водительской двери или дверном проеме (в зависимости от марки автомобиля).

Осмотр транспортного средства и проверка VIN-кода проводится:

при первичной регистрации (кроме новых автомобилей, произведенных в РК или ввезенных официальными дилерами);при замене кузова, шасси или рамы;при переоборудовании транспортного средства;при изменении цвета автомобиля; при исправлении ошибок или несоответствий в регистрационных данных.