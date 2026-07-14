В Волгоградской области похоронят погибшего на СВО отца героя

В ДМЦ «Алый парус» в Тюмени, где жил Михаил, на здании Детского морского центра, который закончил юноша, была открыта мемориальная доска после его гибели. Михаил Матехов был награжден посмертно Орденом мужества. А его отец Андрей при жизни получил медаль «За отвагу».