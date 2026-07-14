Полицейские задержали хабаровчанина за ложное сообщение об опасности

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок от двух до трёх лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.