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Полицейские задержали хабаровчанина за ложное сообщение об опасности

28-летний хабаровчанин сообщил об опасности для жильцов квартиры на улице Мате-Залки.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске полицейские задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в ложном сообщении об опасности. Мужчина позвонил в дежурную часть и заявил об угрозе для жителей квартиры на улице Мате-Залки в Индустриальном районе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В дневное время в отдел полиции № 1 УМВД России по Хабаровску поступил звонок. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и представители экстренных служб. Кинолог со специально обученной собакой обследовал жильё. Указанная информация не подтвердилась.

В ходе проверки полицейские установили, что заведомо ложные сведения об опасности сообщил мужчина, проживающий в той самой квартире. Ранее 28-летний злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи, отбывал наказание в исправительных колониях. Свой поступок он объяснил алкогольным опьянением и хулиганскими побуждениями.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок от двух до трёх лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции напоминают, что звонки с ложной информацией об опасности парализуют работу различных учреждений — школ, больниц, структур государственного и муниципального управления. Это противоправное деяние, за которое предусмотрен крупный штраф, а в ряде случаев — лишение свободы.

— Просим граждан проявлять бдительность и сообщать в правоохранительные органы об обнаруженных подозрительных предметах, — обратились в УМВД.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru