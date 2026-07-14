«Зеленоградский калейдоскоп»: в Сосновке приступили к первому этапу благоустройства дендропарка

На обустройство дендропарка направили деньги от вырубки зелёных насаждений. «Эти средства мы имели право потратить только на благоустройство и создание дополнительного зелёного каркаса. В Калининградской области в основном пытаются обустроить исторические парки. А тут у нас есть возможность поставить свой след. Чтобы наши дети и, возможно, внуки, говорили, что этот парк при наших родителях создавался, не когда-то там, а именно уже в современной России», — заключает Денис Крыщенко.