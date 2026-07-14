«Зеленоградский калейдоскоп»: в Сосновке приступили к первому этапу благоустройства дендропарка

В Сосновке приступили к первому этапу создания дендропарка «Зеленоградский калейдоскоп». Рабочие подготавливают территорию и прокладывают коммуникации. Корреспондент Калининград.Ru выяснил, как продвигается строительство и чем интересна новая зелёная зона.
«Зеленоградский калейдоскоп» закладывают на участке общей площадью 9,5 гектара, который прилегает к историческому парку в Сосновке. Сейчас подготавливают территорию и занимаются обустройством инфраструктуры.
Как уточнил представитель подрядчика, специалисты срезают растительный слой грунта, выкорчёвывают кустарники, вывозят остатки старого бетонного и плиточного покрытия. Параллельно рабочие расчистили русло реки Зеленоградки и канала, а также подготовили материалы для устройства канализации, дренажной системы и ливневых стоков. На площадку уже доставили железобетонные колодцы, трубы и кабели. Также обустраивают основание для будущих зданий администрации и оранжереи.
В дендропарке высадят более 1000 видов хвойных и лиственных деревьев и более 20 тысяч различных кустарников. На территории создадут десять тематических зон: Голландия, Скандинавия, Англия, Франция, Балканы, субтропики, Япония, средняя полоса России, Балтика, Средиземноморье. На каждом из участков высадят виды деревьев, кустарников и цветов, свойственные для этих регионов. Так, в зоне Голландии появятся тюльпаны, в Средиземноморье — высокая хвойная зелень. Субтропики с экзотическими растениями расположатся внутри оранжереи. Территорию планируют огородить забором для контроля доступа.
К калейдоскопу из названия парка будут отсылать малые архитектурные формы с цветными витражными элементами, а также павильоны с разной подсветкой. Основные пешеходные маршруты выполнят из мягкой резиновой крошки, парковки — из газонной решётки, а в некоторых местах уложат натуральный камень и брусчатку.
Светильники в парке сделают необычной органической формы. Как объясняет главный архитектор Зеленоградска Денис Крыщенко, вдохновением для них послужит местная природа: «Это стебли злаковых растений, которые произрастают на нашем Балтийском побережье». Подобные объекты уже установлены на набережной в рамках проекта «Янтарный талисман».
Кроме того, в парке планируют открыть павильон для велопроката. «Люди могут приехать в дендропарк, затем взять велосипед и уже поехать непосредственно в сам Зеленоградск, на набережную. Мы хотим создать широкую полосу, включающую в себя велоинфраструктуру, пешеходные аллеи, бульвары, чтобы люди не шли вдоль федеральной дороги, а из Сосновки попадали в Зеленоградск непосредственно вдоль этого пешеходного бульвара», — рассказывает Денис Крыщенко.
В новом парке организуют зону для выездных мероприятий, в том числе регистраций брака. Неподалёку от неё расположится смотровая площадка высотой около четырёх метров. Оттуда откроется панорамный вид как на сам дендропарк, так и на исторический парк Бледау.
Отметим, что на первом этапе создают инженерную и пешеходную инфраструктуру. По контракту ООО «Экватор» должно выполнить работы до 31 марта 2027 года за 436,6 миллионов рублей. После этого парк откроют для посещения.
Высаживать растения и обустраивать тематические зоны будут в рамках второго этапа. Позже через реку Зеленоградку перекинут пешеходный мост, чтобы соединить два парка. Полностью создание зелёной зоны оценивали в 800 миллионов рублей.
На обустройство дендропарка направили деньги от вырубки зелёных насаждений. «Эти средства мы имели право потратить только на благоустройство и создание дополнительного зелёного каркаса. В Калининградской области в основном пытаются обустроить исторические парки. А тут у нас есть возможность поставить свой след. Чтобы наши дети и, возможно, внуки, говорили, что этот парк при наших родителях создавался, не когда-то там, а именно уже в современной России», — заключает Денис Крыщенко.
Текст: Рената Черепанова, Анжелика КубрякИзображения из концепции предоставлены администрацией Зеленоградска.