Суд в Братске отменил штраф за парковку на газоне, который местные чиновники выписали автомобилистке по присланным им фотографиям

Как следует из материалов дела, в административную комиссию Центрального района Братска поступили фотографии автомобиля Toyota. В заявлении, которое вместе с фотографиями отправил неравнодушный гражданин, указывалось, что иномарка находится на «территории произрастания зеленых насаждений». Административная комиссия на этом основании выписала штраф владелице иномарки в размере 2 тысяч рублей — такая возможность появилась после принятия в прошлом году регионального закона, который позволяет штрафовать граждан за парковку на газонах и детских площадках.
Владелица автомобиля с постановлением об административном правонарушении не согласилась и оспорила его в суде. Женщина представила доказательства, что ее автомобиль находился не на газоне, а на асфальтированной площадке. На фотографиях же, поступивших в административную комиссию, вся территория была засыпана снегом, что не позволяло достоверно определить место стоянки транспортного средства.
Изучив доказательства, суд определил, что постановление административной комиссии Центрального района Братска подлежит отмене, поскольку нет состава правонарушения.