Суд в Братске отменил штраф за парковку на газоне, который местные чиновники выписали автомобилистке по присланным им фотографиям

Как следует из материалов дела, в административную комиссию Центрального района Братска поступили фотографии автомобиля Toyota. В заявлении, которое вместе с фотографиями отправил неравнодушный гражданин, указывалось, что иномарка находится на «территории произрастания зеленых насаждений». Административная комиссия на этом основании выписала штраф владелице иномарки в размере 2 тысяч рублей — такая возможность появилась после принятия в прошлом году регионального закона, который позволяет штрафовать граждан за парковку на газонах и детских площадках.