В Калининград не пустили 24 тонны креветок из Аргентины

В Калининградскую область не пустили 24 тонны мороженых креветок из Аргентины. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор, специалисты которого проводили ветеринарный контроль груза.
В ходе контроля документов были выявлены нарушения при заполнении граф ветеринарного сертификата: не указан регистрационный номер холодильного предприятия, некорректно обозначена административно-территориальная единица.
Принято решение запретить ввоз креветок в регион.
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