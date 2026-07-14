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В Калининград не пустили 24 тонны креветок из Аргентины

В документах на товар нашли нарушения.

В Калининградскую область не пустили 24 тонны мороженых креветок из Аргентины. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор, специалисты которого проводили ветеринарный контроль груза.

В ходе контроля документов были выявлены нарушения при заполнении граф ветеринарного сертификата: не указан регистрационный номер холодильного предприятия, некорректно обозначена административно-территориальная единица.

Принято решение запретить ввоз креветок в регион.

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