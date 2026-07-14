Где бесплатно выступят Gazan и Gayazovs Brothers в Красноярске 18 июля?

Популярные исполнители дадут концерт в честь Дня металлурга 2026.
В Красноярск на День металлурга 2026 с концертом приезжают Gazan и Gayazovs Brothers. Где и во сколько состоится их выступление?
Концерт Gazan и Gayazovs Brothers: где и во сколько состоится?
Концерт Gazan и Gayazovs Brothers пройдёт 18 июля на о. Татышев — на Большой поляне, находящейся неподалёку от Октябрьского моста, и будет приурочен к Дню металлурга 2026.
Старт события запланирован на 18:00. Длиться концерт будет до 22:00.
Организаторы мероприятия также анонсируют интерактивную программу «Чувства или код» и дискотеку с DJ AI.
Вход на концерт Gazan и Gayazovs Brothers бесплатный. Но если гости принесут что-то из запрещённых вещей, на выступление их могут не пустить. Здесь мы рассказывали, что нельзя брать с собой на День металлурга 2026.
Кто такие Gazan и Gayazovs Brothers?
Gazan (настоящее имя Константин Жуков) — 30-летний российский блогер и исполнитель популярных среди молодёжи песен. Работает в стилях pop и hip-hop. Дебютировал в 2018 году с композицией «Два крыла на двоих». Получил широкую известность после того, как выпустил песню «Коронаминус». Среди других хитов Gazan — «Суетолог», «Че за лев этот тигр» и «Слово пацана».
Gayazovs Brothers — российский дуэт братьев Тимура и Ильяса Гаязовых. В основе их композиций — щедро приправленное восточными мотивами сочетание мелодий в стиле pop и rap-речитативов. Парни известны своими песнями «Малиновая Lada», «Я, ты и море» и «До встречи на танцполе».