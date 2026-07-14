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ФАС выдала предупреждения 14 предприятиям на топливном рынке в регионах

Федеральная антимонопольная служба разослала предупреждения 14 топливным компаниям в пяти регионах. Проверки прошли в Кировской, Саратовской, Нижегородской, Удмуртской областях и в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Российская газета

Федеральная антимонопольная служба разослала предупреждения 14 топливным компаниям в пяти регионах. Проверки прошли в Кировской, Саратовской, Нижегородской, Удмуртской областях и в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Кировской области предупреждения получили три компании, работающие под брендом «Движение»: «Чепецкнефтепродукт», «Лузская нефтебаза» и «Кильмезьнефтепродукт». Они занимают лидирующие позиции в нескольких районах и, по мнению УФАС, могли необоснованно поднять цены.

В Удмуртии — претензии к «Петросервису» — он доминирует на мелкооптовом рынке дизеля. С 18 июня по 7 июля компания повысила цены на топливо для аграриев. Ей предписали вернуть цены к разумному уровню.

В Саратовской области предупреждения получили «Трансгруз» (сеть «Феникс») и «АльфаТЭК» (сеть «Залив») за рост цен на бензин АИ 92 и АИ 95. Их обязали исправиться до 31 июля.

Краснодарское УФАС выдало предупреждения сразу шести компаниям, включая «Рассвет» (АЗС «Уфимнефть»), «Крымэнергоресурс» (АЗС «Атан») и «Ветлан» (АЗС «Степная»). А в Нижегородской области предупреждение получил индивидуальный предприниматель, который продает топливо под брендами «ESCO» и «Газпромнефть».