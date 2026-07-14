В мэрии назвали причину появления огромного провала грунта в Новосибирске

Водоснабжение в домах оперативно отключили, сейчас абоненты обеспечены водой из альтернативных источников. На месте аварии Горводоканал ведет строительно-монтажные работы — это ремонт коллектора, водопровода и устранение гигантского котлована.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев взял ситуацию под личный контроль, попросил максимально мобилизовать все силы на устранение последствий аварии и строго соблюдать технику безопасности, чтобы исключить доступ к обвалу посторонних.
Восстановить все предполагается за три недели.