В мэрии назвали причину появления огромного провала грунта в Новосибирске

Провал грунта глубиной пятнадцать метров на Горском жилмассиве в Новосибирске произошел из-за повреждения канализационного коллектора — труба расположена именно на 15-метровой глубине. Об этом на оперативном совещании в мэрии доложил начальник городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Зайков.