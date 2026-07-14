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В мэрии назвали причину появления огромного провала грунта в Новосибирске

Провал грунта глубиной пятнадцать метров на Горском жилмассиве в Новосибирске произошел из-за повреждения канализационного коллектора — труба расположена именно на 15-метровой глубине. Об этом на оперативном совещании в мэрии доложил начальник городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Зайков.

Источник: Российская газета

Водоснабжение в домах оперативно отключили, сейчас абоненты обеспечены водой из альтернативных источников. На месте аварии Горводоканал ведет строительно-монтажные работы — это ремонт коллектора, водопровода и устранение гигантского котлована.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев взял ситуацию под личный контроль, попросил максимально мобилизовать все силы на устранение последствий аварии и строго соблюдать технику безопасности, чтобы исключить доступ к обвалу посторонних.

Восстановить все предполагается за три недели.