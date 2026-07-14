Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полугодовалый младенец попал в реанимацию после ДТП в Воронеже

Госпитализация также потребовалась двум взрослым.

Источник: АиФ Воронеж

Врачи рассказали о состоянии двух младенцев и трёх взрослых, пострадавших в ДТП в Воронеже. Как сообщили корреспонденту vrn.aif.ru в пресс-службе регионального министерства здравоохранения во вторник, 14 июля, госпитализация потребовалась троим пострадавшим.

Один из младенцев находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Двух взрослых госпитализировали в профильное отделение больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Второму ребёнку и ещё одному взрослому госпитализация не потребовалась. Им оказали всю необходимую помощь в медучреждениях, после чего направили на амбулаторное лечение.

Напомним, что ДТП произошло 11 июля на улице Полевой. 27-летний водитель Skoda Rapid при повороте нарушил очерёдность проезда. В результате иномарка столкнулась с Honda Vezel под управлением 29-летней женщины. В аварии пострадали оба водителя, пассажир Skoda Rapid, пятимесячный мальчик, а также 50-летняя женщина и шестимесячный мальчик, находившиеся в салоне Honda Vezel. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше