Полугодовалый младенец попал в реанимацию после ДТП в Воронеже

Врачи рассказали о состоянии двух младенцев и трёх взрослых, пострадавших в ДТП в Воронеже. Как сообщили корреспонденту vrn.aif.ru в пресс-службе регионального министерства здравоохранения во вторник, 14 июля, госпитализация потребовалась троим пострадавшим.
Один из младенцев находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Двух взрослых госпитализировали в профильное отделение больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Второму ребёнку и ещё одному взрослому госпитализация не потребовалась. Им оказали всю необходимую помощь в медучреждениях, после чего направили на амбулаторное лечение.
Напомним, что ДТП произошло 11 июля на улице Полевой. 27-летний водитель Skoda Rapid при повороте нарушил очерёдность проезда. В результате иномарка столкнулась с Honda Vezel под управлением 29-летней женщины. В аварии пострадали оба водителя, пассажир Skoda Rapid, пятимесячный мальчик, а также 50-летняя женщина и шестимесячный мальчик, находившиеся в салоне Honda Vezel. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.