Полугодовалый младенец попал в реанимацию после ДТП в Воронеже

Напомним, что ДТП произошло 11 июля на улице Полевой. 27-летний водитель Skoda Rapid при повороте нарушил очерёдность проезда. В результате иномарка столкнулась с Honda Vezel под управлением 29-летней женщины. В аварии пострадали оба водителя, пассажир Skoda Rapid, пятимесячный мальчик, а также 50-летняя женщина и шестимесячный мальчик, находившиеся в салоне Honda Vezel. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.